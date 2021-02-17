苗栗縣大湖鄉公所每年會在元宵節當天舉辦活動，今年因防疫確定取消，圖為去年搓湯圓活動照片。（本報資料照片）

苗栗縣苑裡鎮公所今年沒有舉辦元宵節活動，年節燈飾點燈到4月初。（苑裡鎮公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

防疫優先，苗栗縣大湖鄉公所原定2月26日元宵節舉辦「聯合伯公祝壽」及「客庄迎春活動」確定取消，但祭拜伯公是當地習俗，公所表示，各廟會祭拜活動由宮廟自行決定。苗栗縣苑裡鎮公所今年雖沒有舉辦元宵活動，但公所決定將年節燈飾持續點燈至4月初，讓在地民眾及返鄉遊子感受年節氣氛。

國內疫情趨緩，但防疫不可鬆懈，繼苗栗市宣布取消2021年「𪹚龍之夜」及民俗踩街後，大湖鄉連年舉辦的元宵節活動也決定配合政府防疫政策取消，連帶元宵節上午舉辦的庄頭伯公聯合祝壽活動也停辦。

大湖各庄頭有祭拜伯公的習俗，以往各社區慶祝伯公生日，會各自舉辦祝壽慶典，5年前公所為發揚客庄伯公文化，提前邀請各庄頭伯公在每年元宵節上午8時許，到義民廟前大集合供鄉民祭拜，土地公及城隍爺遶境祈福，舞龍舞獅炒熱氣氛，下午公所則應景舉辦「千人搓湯圓」等活動，一路熱鬧晚上。

大湖鄉長胡娘妹表示，舉辦多年的元宵活動及伯公聯合祝壽儀式，因疫情停辦，感到遺憾，不過此刻避免群聚，維護鄉親健康是行政單位應該做的，尊重地方習俗，各廟會祭拜儀式是否舉行，仍由各宮廟自行決定，她呼籲鄉親傳承習俗，也要注意自我健康管理。

位於海線的苑裡雖然沒有舉辦元宵節活動，但配合春節掛上年節燈飾將持續點燈到4月初。苑裡鎮公所指出，今年年節燈飾主場在苑裡鎮立體育場，每晚5點30分到深夜12時點燈，另外苑裡火車站前、山腳國小苗43線及苑裡中學客庄校區的東側走道也有部分燈飾裝置藝術，延續過節的氣氛。

(中時 )