網家(8044)1月營收達41.55億元，較去年同期成長14.8％，是歷年1月首次突破40億元，主要受惠年前強勁市場採購需求，旗下PChome 24h購物為營收帶來豐盈動能。今年網購年菜市場擴大，禮贈需求達到高峰，春節前夕除舊布新商機及季節性商品亦增添營運能量。看好宅經濟延續的經濟效益，將持續攜手超過500大品牌搶攻消費商機，年度營運成長可期。

公司指出，由於年貨大街等實體活動陸續取消，刺激旗下PChome 24h購物年節商品銷售暢旺，像是在家圍爐必備的大組數、大份量的豐富年菜組合最熱賣，海味街、老協珍皆為熱門品牌。名店禮盒則以老協珍、老行家、佳德等品牌廣受消費者歡迎。此外，年底數波氣溫驟降，電暖爐買氣竄升，更創下近五年最佳銷售成績；年前掃除市場需求增，帶動空氣清淨機、吸塵器、掃地機器人、洗碗機等家電銷量佳，整體買氣為營收挹注可觀能量。

旗下子公司營運增溫，透過旅遊、行動支付、跨境服務等內容升級，持續強化PChome生態圈。其中，Pi拍錢包優化服務體驗，擴大「咖啡寄杯」品項類別，針對超商內經常被購買的高頻次消費品，推出多入組優惠，及新上線「發票紀錄」服務，掌握消費概況更容易；無法出國推升國旅需求高漲，帶動旗下PChome旅遊國內訂房數大增，且年前低溫特報頻頻發布，又逢許多企業改以部門尾牙取代大型餐敘，讓泡湯及餐廳等票券銷量成長；旗下PChome比比昂搶攻跨境商機，與SG Holdings集團旗下SGH Global Japan合作，首推動日本商品代購直送台灣的BB Check out「隨選即買」服務，結合台、日電商、物流、商家資源等優勢，讓消費者輕鬆採購跨境商品。

2月迎來開學季及228連續假期，旗下PChome 24h購物即日起推出「開新特攻隊」檔期活動，針對3C、家電、日用、生活等用品提供優惠，228連假預估再帶動戶外運動等商品買氣，銷售動能穩健成長。

(時報資訊)