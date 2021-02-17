衛福部長陳時中17日表示，秋冬專案管制下，全民口罩戴好戴滿、勤洗手，使得今年流感、腹瀉急診人數較往年降低，因此秋冬專案「將會持續、沒有時間表」，惟「台鐵、高鐵車廂飲食」一事，將與專家討論、有望恢復；短期商務人士來台方案也會在3月後逐步重啟。

台灣雖不時有境外移入的病例，但是國內疫情堪稱十分穩定，原定實施到2月底的秋冬專案，外界關注是否會如期結束，或是提前結束？陳時中表示，這次秋冬專案的緊縮管制，「將會延續」，包含進入八大場所強制戴口罩、邊境管制措施等，會朝向常態管制進行。

而邊境管制上，陳時中說，不會以「是否施打疫苗」作為入境判定依據，會以當地國的疫情作考慮。

另外，考慮228連假後的疫情情況，雙鐵車廂上吃東西有望重新開放，陳時中強調，考量到疫苗發生效率要觀察一段時間，現行的公衛措施有效，就會持續實施。

至於「短期商務來台方案」（意即低風險、中低風險國家的商務人士，入境時的居家檢疫天數由14天縮短為5天、7天），陳時中說，3月後有機會逐步重新開放。

(工商 )