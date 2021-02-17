農委會農糧署17日指出，強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦涼，18日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，西半部日夜溫差大，籲農民在晨間外出從事農作務必注意保暖。對於日夜溫差大較為敏感作物，適時採取相關防護及病蟲害防治措施，減少農作物損失。

這次強烈大陸冷氣團影響西部地區主要為日夜溫差大，容易出現晨露的氣候，致使作物露菌病發生，尤其設施栽培易產生露水效應，因此，夜間可降低設施內濕度，改善環境通風，有利於病害的管理。

農糧署指出，剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨水影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接後或人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。另需特別留意部分作物如蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者稍作修剪，使空氣流通。

農糧署指出，已通報各縣市政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，也請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理，俾利儘速協助農民復耕復建。

(工商 )