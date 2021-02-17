今年春節長假國旅市場大爆發，麗寶Outlet Mall業績開出紅盤，年成長近1成；尤其是運動休閒、餐飲美食、娛樂體驗最受消費者青睞，刷新同期業績表現。

麗寶Outlet表示，館內親子設施多元、品牌選擇豐富，且距離國道1、3、4號5分鐘車程的地利之便，大年初一業績更是創歷史新高，限量100個行李箱福袋，不到30分鐘就被搶購一空；運動品牌更拚出千萬以上的佳績、賣出超過萬雙運動鞋款！

此外，時下年輕潮流首選GAP、Life8等品牌也貢獻亮麗業績；娛樂式體驗的秀泰影城、湯姆熊、木育森林、金石堂，深受大小朋友的喜愛，春節期間每逢下午時段，更是人潮不斷，整體業績超標。

去年底甫加入營運的米其林一星餐廳「添好運」、中式天菜「時時香SHANN RICE BAR」，聯合館內火鍋名店「星野肉肉鍋」、「新這一鍋麗寶殿」、「這一小鍋」、「溫野菜」，以及局部改裝增加座位數的「瓦城」、「涓豆腐」韓式料理等主題餐廳，發揮軟「食」力，每家餐廳現場皆需候位50組以上，超過2個小時等待入座；雖然美食街因應防疫需求，加大桌距、總座位數減少，但整體餐飲業績依然增長2成。

(工商 )