外界持續關注台灣是否能引進大陸疫苗，衛福部長陳時中17日表示，這要符合「疫苗安全有效、可以買、民眾願意打」三條件，除了要有民眾願意使用，大陸疫苗的技術性資料不夠完整，且法規上「目前不可買（大陸疫苗）」。惟陳時中話沒有說死，「台灣不能排除任何可能性，萬一有特別好、神奇的、可信任的疫苗，沒必要特別排除」。

據了解，根據「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」以及經濟部國貿局公告「大陸物品不准許輸入項目彙總表」明訂，陸製「人類醫藥用疫苗」不准許輸入台灣。

媒體詢問，對於大陸疫苗的引進會遇到的法規等挑戰，指揮中心是否有「探尋」解決方法，例如如何修法、怎麼修法，以利未來「萬一需要」引進大陸疫苗時，可加快作業？

陳時中回應，這要滿足「疫苗安全有效、可以買、民眾願意打」三條件，若很多人都願意打、想要打，也有技術性資料等，衛福部會提出修法，「目前衛福部沒有這個想法」。主因是技術性資料缺乏、專家也沒有提出建議，「國內喜歡打大陸疫苗的人又有多少？」還有，台灣其他的疫苗佈局也漸次完成。

但陳時中仍與帶保留的說，「台灣不能排除任何可能性，萬一有特別好、神奇的、可信任的疫苗，沒必要特別排除」。

至於台灣的疫苗接種，指揮中心有沒有信心可以在9月底之前（第三季結束前）達成全台六成人口的施打目標？陳時中回應，這要考慮到疫苗的不同廠牌、儲存冷鏈、且每人要打兩劑，不同廠牌又有年齡施打的限制，國內施打也有優先順序。

陳時中說，希望要施打時，程序不會繁雜、施打效率提高，至於何時達到六成人口接種率，「主要要看供應速度」。

(工商 )