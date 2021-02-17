蘋果（Apple）每一年更新的iPhone，都是最吸引消費者目光的產品。先前有分析師預測，因為需求並不強烈，蘋果預計Q2就可能會停產iPhoen 12 mini。這讓蘋果今年會否持續推出新款mini手機，成了下一個令人好奇的問題。根據爆料者的說法，蘋果看來還是對於小尺寸的iPhone相當感興趣，並且將會在過往的經驗上調整，爲新機尋求更好的出路！

爆料者 Jon Prosser在Front Page Tach 最新影片中分享到，他的消息來源指出，蘋果今年仍舊會推出iPhone 13 mini（有一說法認為蘋果今年推出的新iPhone會命名為iPhone 12s而非iPhone 13）。而在市場策略上，蘋果不會在今年更新iPhone SE，也就是說推出小尺寸且價格親民的款式來與mini爭道，取而代之的是蘋果有可能會推出iPhone SE Plus，讓iPhone 13 mini有更大的市場空間。

iPhone 13 - OH NO! we have a PROBLEM!

也就是說，根據 Jon Prosser的說法，如果蘋果今年再度更新iPhone SE產品線，將會是一款具有更大螢幕的iPhone SE，也就是又可能是iPhone SE Plus。根據相關消息，這一款手機很可能採用6.1吋LCD的「瀏海」螢幕，不過可能不具備Face ID功能（「瀏海」裡僅有前置相機），反之將會搭配與電源鍵整合的Touch ID指紋辨識技術。攝影鏡頭則預計從iPhone SE(第二代）的1200萬畫素單一主鏡頭，升級到類似iPhone 11的方案，也就是1200萬畫素主鏡頭外加一顆超廣角鏡頭的組合。

iPhone SE Plus據傳將搭載A14處理器，但是有可能會將5G網路功能移除。這有望讓手機續航力明顯提升，但是能否維持在市場上的競爭力，則是另外一個疑問。據傳iPhone SE Plus將會兩個容量的版本，價格分別是499美元以及699美元，將會推出黑、白、紅等與現有iPhone SE一樣的機身顏色選擇。

(科技)