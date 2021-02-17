台中市兒童文學創作徵文比賽得獎作品彙編出版《小榕樹》兒童文學創作刊物。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市兒童文學創作徵文比賽得獎作品彙編出版《小榕樹》兒童文學創作刊物。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市兒童文學創作徵文比賽得獎作品彙編出版《小榕樹》兒童文學創作刊物。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

為提升師生閱讀文學興趣與風氣、激發創作動機及能力，台中市教育局自2011年起舉辦「台中市兒童文學創作徵文比賽」，以國小教師與學生為參賽對象，徵文項目有散文、童詩、少年小說及童話作品等4類。今年第11屆徵文比賽即日起開跑，師生作品將經由學校送件參賽，送件時間即日起至3月12日止，歡迎踴躍參加。

教育局長楊振昇說明，市府透過徵文比賽提供文學愛好者大展身手，得獎作品將彙編出版《小榕樹》兒童文學創作刊物。去年出版的《小榕樹第十輯》內容有記錄求學點滴、抒發生活情感、關心親友與關懷弱勢等得獎作品，師生筆下優美的文字，搭配美術編輯人員為每篇作品量身繪製的圖畫，圖文並茂。

今年《小榕樹第十一輯》兒童文學創作刊物將於6月出版，敬請期待。楊振昇表示，教育局多年來致力深耕閱讀、語文教育，透過此類徵文活動，除了鼓勵學校推廣閱讀及寫作教育外，也期盼文學底蘊向下扎根，培養孩子邏輯思考、創意想像及組織表達等能力。

(中時 )