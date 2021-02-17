市議員童子瑋隔天請服務處志工到校園將協助清掃環境。（基隆市議員童子瑋提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區成功國小過年期間有民眾進入操場施放煙火，市議員童子瑋接獲民眾通報後，立即到場查看，所幸彩虹跑道沒有損害，但中間綠色水泥場地留有許多燃燒痕跡和垃圾，他呼籲，民眾不要進入校園破壞操場相關運動設施和環境。

童子瑋說，彩虹跑道去年啟用，成為全基隆最美麗的校園景觀之一，但過年期間卻接獲民眾陳情，半夜12點多有數名小朋友在操場施放鞭炮，擔心跑道受損，立即請警方到場驅離，並前往查看，所幸是中間水泥地留有鞭炮燃燒痕跡和垃圾，跑道沒有被破壞，隔天一早再由服務處志工清掃環境，他呼籲民眾不要進入校園施放鞭炮、煙火，破壞環境。

基隆市警局第一分局忠二路派出所表示，員警接獲通報趕往現場時，施放煙火的民眾已經離去，後續調閱監視器循線追查可疑人士；成功國小校長陳怡君指出，隔天清晨到校園查看狀況時，PU跑道沒有受到損害，僅有中間水泥地留有痕跡，清掃後並無大礙，因沒有其他損害和贓汙，不會特別究責，除非造成嚴重損害，才會報警處理或要求賠償，也希望民眾前來運動時，能愛護公共設施和空間。

教育處進一步說明，過年期間依中央規定沒有特別規範民眾不能進入校園，只要在室外保持1公尺社交距離，都沒有問題，而這次成功國小有民眾進入施放鞭炮，將由各校自行規範，教育處指出，每個學校管理方法不同，例如，成功國中有特別規定，民眾不能將垃圾留在校園，若有人違反規定，將會暫停開放，藉此呼籲民眾不要破壞設施、設備。

另外，教育處表示，17日開始環保局進入本市各校進行消毒，即日起至開學，一律禁止民眾進入校園。

(中時 )