富邦媒（8454）17日公告1月單月合併營收約67.5億元，創下單月歷史次高，年增36.9％。

其中網路購物業績佔比突破9成，年增達40.8％，營運表現再次改寫歷史同期新高；行動購物業績表現較去年同期成長約53％，在網購業績佔比約達75.6％。

momo網路購物五大品類1月份年增成長幅度分別為居家生活（+54.6％）、流行精品（+43.6％）、健康休閒（+42.7％）、3C家電（+37.8％）、美妝保健（+36％）。

富邦媒表示，1月份能創下優異的佳績，其一受惠「年節採買」商機，年菜、伴手禮、開運商品皆有不錯的銷售表現。在疫情持續發酵下，帶動「宅經濟娛樂」電動、點數卡、桌遊的買氣。而1月份寒流續發威民眾有感低溫，「防寒」商機自去年12月延燒至今年1月，電暖器、暖暖包、外套、保溫杯、電熱毯、保溫杯、圍巾等皆為消費者熱搜商品。

看準點數經濟浪潮，繼1月份集點加價購攜手風靡日本超人氣時尚黑貓「NYA-」造成廣大迴響後，2月momo攜手日本超人氣卡通「拉拉熊」，推出陶瓷盤、手提袋、造型地墊、收納袋、靜音掛鐘、頸枕、野餐籃等7款限量周邊商品。2月28日前集滿點數1~6點，可以1元到399元進行拉拉熊日本官方授權周邊商品加購。集滿6點除了可以1元換購拉拉熊微風午憩陶瓷盤，並可加碼參加抽獎活動，有機會將3M空氣清淨機、Michael Kors肩背包、999元momo幣免費帶回家。

農曆年後收假，momo購物網攜手知名連鎖飲料店「COMEBUY」聯名推出「愛購節-滿額送雙Q奶茶」活動，2月17日（00：00-21：00）開工第一天，於momo購物網消費滿3,000元，可登記兌換雙Q奶茶，全台限量共3,000杯。

(工商 )