台聚(1304)受惠各國政府推動能源轉型，太陽能裝機量持續成長，EVA需求續旺，利差將持續站穩高檔，有利於台聚今年營運表現，法人也看好，台聚今年營運動能更勝去年，全年每股獲利上看逾2元。

原先市場認為EVA需求將在去年第四季大陸太陽能搶裝潮後迅速萎縮，惟1月起太陽能需求持續強勁，支撐台聚發泡級EVA月盤價僅自去年12月的2210美元/噸小幅下跌至今年1月的2150美元/噸，目前預期2月盤價將可大致月持平。

目前看到支撐EVA的主要動力包括各國政府推動全球能源轉型、碳中和下，Trendforce及IHS皆預估全球太陽能裝機量將自2020年的127GW年增至2021年的158GW，估計約當可貢獻EVA需求成長18萬噸，促使福斯特等大陸EVA膠膜業者為因應今年下半年需求，在第一季淡季仍維持強勁的EVA採購量。

再者，大陸製鞋業者訂單復甦，使中底業者可將EVA原料價格反映至售價，另外中石化、揚子石化等3家業者新LDPE/EVA產能的EVA產品投產時間進一步延後至第一季到第二季，使該3家業者貢獻的供給成長將低於其合計名目產能30萬噸/年，並落後需求成長的30萬噸。

法人表示，考量太陽能需求展望樂觀，上修2021~2022年EVA利差預估至955美元/噸、805美元/噸，與2020年的909美元/噸皆處高檔水準，有鑑於此，看好台聚今年每股獲有機會上看逾2元。

(時報資訊)