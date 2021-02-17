台股休市期間美股四大指數齊揚，費城半導體指數更是狂漲逾7％，台股金牛年開紅盤牛氣沖天，護國神山台積電(2330)跳空開高663元領軍，聯發科(2454)叩關千金、聯電(2303)、聯詠(3034)、日月光(3711)、環球晶(6488)等權值大咖火力全開，加以金融股及長榮(2603)、陽明(2609)等航運股助攻，帶領台股展開補漲行情，盤中狂飆漲逾600點，勇闖歷史新紀元16406.78點，終場加權指數上漲559.89點，位居台股第二大漲點，收盤為16362.29點，改寫收盤新紀錄，成交值達4131.78億元，衝上歷史第五大。今日外資(不含外資自營商)買超296.8758億元，投信買超5.5977億元，自營商買超70.4502億元，三大法人買超372.92億元。

春節休市期間，晶圓雙雄ADR雙雙強漲，帶動台股金牛年開紅盤即由半導體族群領軍上攻，台積電(2330)盤中最高上漲5.56％，來到668元；聯電(2303)強漲近9％，蓄勢挑戰前高，日月光投控(3711)亮燈漲停鎖到底，成盤面最強領漲先鋒；聯發科(2454)早盤勢如破竹衝破千元大關，最高一度達1010元強漲6%，躍居台股八千金，市值緊咬第二大權值股鴻海(2317)。環球晶(6488)受惠成功收購世創取得過半股權，開盤不久直奔漲停697元，領軍矽晶圓族群台勝科(3532)、合晶(6182)、中美晶(5483)等跟進強彈。

IC設計族群在龍頭股聯發科(2454)叩關千元激勵下，包括亞信(3169)、晶豪科(3006)、聯詠(3034)、驊訊(6237)、力旺(3529)等等全面亮燈漲停。封測族群不遑多讓，龍頭股日月光投控(3711)偕超豐(2441)、菱生(2369)大紅燈籠高掛。記憶體族群表現亦不俗，華邦電(2344)、十銓(4967)、南亞科(2408)、旺宏(2337)同步走揚。特斯拉日前宣布砸下15億美元投資比特幣，衝出新一波虛擬貨幣熱潮，比特幣一度飆破歷史新高50000美元，激勵板卡族群熱鬧開趴，撼訊(6150)、青雲(5386)、麗臺(2465)、映泰(2399)等全數漲停。

台股金牛年開紅盤，市場買氣強強滾，電金傳三大族群各自綻放，除半導體等電子股人氣爆棚外，造紙、航運、金融股亦牛市大發搶賺紅包財。造紙股獲買盤敲進，永豐餘(1907)、榮成(1909)大漲6%起跳，寶隆(1906)、正隆(1904)、華紙(1905)等紅光滿面。航運股多頭再起，陽明(2609)急拉漲停，長榮(2603)、萬海(2615)加速前行。元月國內15家金控合計自結稅後獲利達695.66億元，月增182%，年增73%，金控雙雄國泰金(2882)及富邦金(2881)各賺進217.4億及202.4億元雙創新高，合計就近420億元，占15家金控獲利逾60％，激勵股價雙雙大漲逾3%，玉山金(2884)、國票金(2889)、永豐金(2890)等緊跟在後。

MSCI明晟季度調整恰逢台股休市期間，台股權重雖連八度遭雙降，惟國際熱錢大開派對，台股權重受惠資金進駐膨脹，調降影響不大，牛年開市外資即送上賀禮翻多買超296.87億元，終結封關前連3賣。5日RSI為79.39，10日RSI為70.31，9日K值為72.79，9日D值為58.19，20日乖離率為3.97。全球股市強強滾，台股封關期間外資強力買超印度及韓股，台股開紅盤補漲氣盛，迎來萬六行情。元大、凱基、富邦等十大投顧看旺今年台股高點至16,500～17,800點，並點名半導體、車電、塑化、成衣製鞋等黑馬產業及其代表個股，包括台積電、日月光投控、台塑(1301)及國巨(2327)等可望受惠。建議逢回留意基本面和技術面都強勢個股，如半導體、5G相關、ABF、車用電子、伺服器及資料中心等電子股，傳產股則看疫苖受惠股、貨櫃航運及運動相關個股。

根據統計，近15年台股春節開紅盤後20日上漲機率逾八成，漲幅超過4％類股包括電機、電器電纜、化學生技醫療、電子等類股，此外，台積電ADR封關期間大漲7.7％，若換算指數漲幅，中性至樂觀情境指數約上揚250～500點，然要提防大型權值股的磁吸效應。凱基投顧董事長朱晏民維持台股今年樂觀看法，全年高點上看17,500點，尤其第一季將偏多，下半年經濟強勁復甦時才需留意聯準會縮減QE可能帶來的較大波動，看好數位經濟、5G升級、汽車電子化受益個股，以及周期性類股。

(時報資訊)