日股周二來到近30年高點，周三投資人獲利回吐；另外，美國公債殖利率周三觸及近一年高位，為美元帶來支撐，但令股市高估值面臨賣壓，亞洲主要股市承壓回落。

周三日經225指數從前一日30714.52高點回落，收跌175.56點或-0.58%，為30292.19點。東證一部指數跌3.59點或-0.18%，為1961.49點。

十年期美債殖利率在周三亞洲盤一度漲至1.3330%，為去年二月以來高位，然隨後回落。

周三投資人明顯獲利了結，股市從上升的勢頭中暫停，三井住友首席市場策略師Ichikawa表示。

隔夜那指股跌0.34%。日股晶片與電子股走跌，TDK跌3.23％，安川電機跌3.23％，東京威力科創跌2.2％。

普利司通下跌4.13%；由於減記和重整費用，該輪胎廠報出69年歷史以來首次年度淨虧損。

近期飆升的個股，因估值過高遭受打擊。醫療科技公司M3跌3.88%；自動化公司基恩斯(Keyence)跌1.09%。 日本周三正式啟動疫苗接種計畫，帶動旅遊休閒股揚升。 全日空漲4.19％；日本航空漲4.21%；連結東京和大阪的中部日本鐵路漲2.52％。東京迪士尼營運商Oriental Land漲3.41％。

船運公司川崎機船漲5.69%；商船三井漲4.45%。

(時報資訊)