高雄三民區大中一路超商16日凌晨4時遭2名犯嫌持美工刀入內搶取收銀機台內財物，得手1萬5000元後騎乘機車逃逸，據了解，2名嫌犯是堂兄弟關係，警方接獲報案後，調閱沿線監視器，鎖定嫌犯身分，短短6小時就將2嫌逮捕歸案，檢警偵訊後依強盜罪嫌向法院聲請羈押獲准。

據了解，涉案2嫌分別為顏姓35歲堂哥及23歲堂弟，16日深夜2人騎乘1輛機車出門夜遊，行經三民區大中一路的萊爾富超商，發現該地人煙稀少，又缺錢花用，便臨時起意持美工刀進入超商行搶，共竊取1萬5000元現金後，騎著機車往仁武方向逃逸。

警方接獲店家員工報案後，立即通報線上警網實施攔截圍捕，並成立專案小組投入偵辦，經過監視器分析比對，很快就鎖定2嫌身分，警方持拘票兵分二路，分別在林園、小港逮捕作案的堂兄弟檔，並起獲作案衣褲、毒品吸食器及贓款3120元。

警方表示，目前堂兄弟2人並無正當職業，因為缺錢花用，才萌生歹意行搶，嫌犯遭逮後，還在家中發現安非他命吸食器，不排除有其他前科，將2嫌移送地檢署，均沒有據實闡述其他贓款花用何處，檢警認為堂兄弟有串供、滅證之虞，向高雄地院聲押獲准。

(中時 )