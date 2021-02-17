國人聞地震色變，台灣近年大小地震頻傳，歷年來也造成重大損失及傷亡事件，台南市工務局表示，去年共受理60件初評申請案件，已完成38件補助，9成以上都是透天厝，東區14件最多、其次中西區11件，今年總補助初評件數為720件、詳評件數為20件，申請期限至12月31日截止，欲辦理建築物初評及詳評者可及早向工務局提出申請。

台南市工務局指出，政府為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊建築物的重建或補強，營建署辦理補助私有住宅結構初評，樓地板面積小於3,000平方公尺者每棟補助1萬2000元；大於3,000平方公尺者，每棟補助上限1萬5000元。另辦理結構詳評者，每棟補助額度不超過評估費用之30％或40萬元為上限。

另外，建築物如為公寓大廈，經結構初評危險度總評估分數大於60分或經詳評建議補強者，可另外向工務局申請階段性補強，每棟最高可補助450萬元，並以補助金額不超過總補強費用85％為上限。

市府強調，建築物安全及早發現及早補強，呼籲老舊房屋把握這項補助機會，盡早提出申請，以維護自家生命財產安全。欲辦理建築物初評及詳評者可及早向工務局提出申請，詳細情形可參閱「都市危險及老舊建築物加速重建條例」、「台南市都市危險及老舊建築物結構安全性能評估費用補助辦法」或電洽使用管理科06-2991111＃8788及06-6324146＃6385訽問。

(中時 )