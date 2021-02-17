海巡艦艇舷側新增放大的「TAIWAN」字樣，外界關切研議中的華航塗裝是否比照跟進。但行政院表示，還要再了解。

總統府今證實，海巡艦艇上塗裝TAIWAN「不用懷疑、也不用猜測，正是蔡英文總統本人的指示」，但這樣的做法是否適用華航塗裝之上，仍需進一步研究。

立法院去年7月在臨時會表決通過民進黨團所提強化華航台灣意象的國際辨識性相關公決案，行政院長蘇貞昌去年底在立法院總質詢，被民進黨立委王定宇問到有關華航貨機塗裝時說，台灣如何能被看得出來實在最好緊，立法院曾做過決議，當時他曾經報告說，就是要飛得出去、看得見，能最完整被看見當然最好，但如果飛不出去，也是白費，除了貨機外，未來當然還有客機部分。

今年初，交通部長林佳龍接受廣播訪問時，針對華航777F雙引擎全貨機隊，把台灣的圖案藏在貨運標誌「CARGO」的C中表示，華航設計太保守，不符合社會的期待，他個人也不滿意，希望華航未來能多聆聽各界聲音。

對於華航塗裝未來是否比照海巡艦庭，新增並放大「TAIWAN」字樣，行政院祕書長李孟諺說，要再了解。

(中時 )