宏碁（2353）旗下跨足智慧醫療領域的子公司宏碁智醫，首項醫材產品眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，繼2020年獲得台灣衛福部食品藥物管理署核發許可證，近期亦已取得泰國食品藥物管理局（Thai Food and Drug Administration）醫材許可證，成為台灣首張落地許可的眼科智慧醫材設備，將大幅提升泰國糖尿病病友的視網膜病變篩檢率。

宏碁智醫去年發布眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR，在台首先落地後，已於數家醫學中心及醫療院所使用。此回首度落地海外，第一站即以泰國出發，宏碁亦同時積極布署東南亞各地，在多國申請認證許可，預期很快也將可獲得好消息。

泰國全國總人口約有近7,000萬人，罹患糖尿病的就有450萬人，推估每100人就有6位糖尿病患。根據資料指出，全球糖尿患者會有超過三分之一的人發生糖尿病視網膜病變，糖尿病視網膜病變風險隨著罹病時間越久、風險愈高，病變初期可能毫無症狀，因而泰國糖尿病視網膜檢測長期處於低篩檢率。

宏碁智醫AI輔助診斷軟體VeriSee DR使用電腦邊緣計算，無須網路即可進行篩檢判讀，可縮短檢測時間、有效緩解泰國眼科醫師人數過低造成的醫病差距，達到及早發現、及時治療。宏碁期能透過應用宏碁在資通訊的經驗與先進的AI技術，借助科技應用驅動智慧醫療，除實現AI醫療落地的願景，同時亦可有效提升健康醫療的品質與效益，增進病患福祉。

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