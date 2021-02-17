「2021台北國際連鎖加盟大展─春季展」將於2月19日在世貿中心展覽一館舉行，為期4天的展期，將有超過百家廠商參展，為協助及滿足加盟業主創業資金需求，台新銀行受邀於21日至連鎖加盟大展現場舉辦說明會，為有資金需求的加盟主及民眾說明「加盟飛速貸」專案。

台新銀行消費金融處副總經理魏行政表示，該行2020年10月推出全新貸款專案「加盟飛速貸」，只要加盟母公司條件符合設立滿3年以上，且年營收達1億元以上、或加盟母公司設立滿3年以上且加盟店達20家，新的加盟主在取得加盟合約後，即可不受公司營業年限的門檻限制，向台新銀行申請加盟貸款，額度最高100萬元。

魏行政說明，該行積極為加盟主提供服務，主要為解決加盟主在加盟初期，往往須支付加盟母公司一筆加盟金、店鋪租金、裝潢與生產設備等費用，大筆金額的開店開銷，使欲創業的加盟主面臨資金不足的窘境。因此台新銀行針對首次開店，或展店的加盟主，提供貸款服務，全力協助加盟主實現創業藍圖。

魏行政強調，台新銀行為微型企業的好夥伴，持續協助全台在地中小企業紮根發展，並已連續8年榮獲經濟部「信保金質獎」與「促進政策推動獎」等獎項肯定，這次首度於台北國際連鎖加盟大展舉辦專案說明會，歡迎民眾至展覽現場詢問及了解專案內容。

(工商 )