保誠人壽致力於提倡健康與保障，持續透過數位創新，提供貼近客戶需求的服務。在2020年率先同業提供被保險人（下稱保戶）「新冠肺炎COVID-19住院慰問金」，秉持回饋社會的理念，即日起特別將服務範圍擴大至下載並註冊「Pulse 跳動生活」智能健康管理App的非保戶，成為民眾在疫情期間最堅強的後盾。

新冠肺炎COVID-19肆虐全球，疫情反覆致其所產生的風險目前尚難預估。保誠人壽身為一家專注於幫助人們成就想望的領先保險公司，向來對公益活動不遺餘力。如今持續「用行動」守護台灣，實踐企業社會責任，提供「新冠肺炎COVID-19住院慰問金」，登錄時間為2021年2月17日至2021年3月31日止，或於活動期間內成功申請此服務達40萬名者為止。凡保戶、非保戶下載及註冊英國保誠集團開發之「Pulse 跳動生活」智能健康管理App，並至保誠人壽專案活動網頁登錄，經完成資料核對者，就可符合「新冠肺炎COVID-19住院慰問金」保障資格，對象更包含下載註冊之本人及其未滿20歲之子女。

若於2021年6月30日前(含)確診「COVID-19」而需住院，保誠人壽將提供保戶住院期間每人每日新台幣1,000元，而保戶的未滿20歲之子女、非保戶或其未滿20歲之子女住院期間每人每日可得新台幣500元的住院慰問金，最高達45日，住院慰問金須於2021年12月31日前申請。期望在風險難以預估的情形下，為社會略盡棉薄之力，對於憂慮新冠肺炎疫情變化的民眾表達適切關懷，保誠人壽會持續觀察及分析現況，在維持服務品質的前提下，適時評估及調整活動登錄時間和額度以配合民眾需求。

為於疫情期間落實健康自我管理，同時避免群聚風險，民眾可善用「Pulse 跳動生活」智能健康管理App，體驗包含「360度健康評估」、「症狀檢視」、「智能中醫體質檢測」、「自拍BMI」、「食物查詢」等貼心服務，隨時隨地做好個人健康管理，必要時還可以尋找臨近的醫療院所，以便獲得最即時專業的醫療服務。值得一提的是，「Pulse 跳動生活」App自2020年9月中旬於台灣上線至今，已有超過20萬次下載數及近10萬名註冊用戶，深受使用者喜愛。

保誠人壽積極響應政府防疫措施，善用數位金融科技與客戶建立連結提升溝通效率，包含啟動抽樣體檢的視訊生調，並藉由智能客服-保寶、保戶e點通、網路投保保險購物車、e拍即傳快速理賠等多元管道提供保險產品及服務，讓保戶減少出入公共場合的機率，在家安心防疫。

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