縣長楊鎮浯今天表示，若疫情在清明節過後仍未見和緩，縣府將考慮再發放新版振興券，帶動地方另一波經濟活力。（李金生攝）

金門縣府因應新冠肺炎疫情衝擊，去年7月中旬獨步全國發送「金門1＋1振興券」，讓縣民在中央3倍券之外，還可享有加碼的金門限定版福利。縣長楊鎮浯今天表示，若疫情在清明節過後仍未見和緩，縣府將考慮再發放新版振興券，帶動地方另一波經濟活力。

去年7月17日，金門發放讓設籍鄉親可以新台幣2000元換取價值4000元，全台唯一的地方版「1＋1振興券」，迄同年12月底使用期限截止，商家核銷破5.6億元，帶來加倍刺激縣內消費及活絡地方經濟的預期成效。

楊鎮浯縣長在今天上班首日表示，「金門1＋1振興券」是針對新冠肺炎疫情來規畫設計，讓金門鄉親在中央的3倍券之外，還享有全國唯一的限定版福利，結果也創造5.6億元的消費額，帶來有效刺激經濟的可觀成果，縣府評估若疫情持續嚴峻，在清明節以後仍未見緩和，考慮再次發放新版振興券，包括一些振興經濟方案的配套措施在內。至於振興券的金額和發放方式，有待進一步研議和爭取縣議會的支持。

楊鎮浯還強調，小三通與金酒是金門經濟的2條大動脈，期待中央站在更開闊的視野和角度，考量重啟小三通的可能性，莫因疫情而持續陷入關閉狀態。另金酒公司也會採取更有效的行銷策略，做好地方經濟火車頭的角色，讓縣民福利獲得更有力的挹注。

展望未來的一年，楊鎮浯也表示，金門去年遭遇50年來僅見的苦旱，今年春節卻已降下久逢的甘霖，象徵今年開春風調雨順，鄉親都期待新年新氣象，早日揮別疫情的陰霾和走出大旱的困境，大家都能安居樂業。

(中時 )