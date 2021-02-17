1名網友日前PO出1張高齡90歲的母親過年時，為他親自下廚製作「蛋腸」的照片，照片中身材瘦小的母親坐在廚房，駝著身軀、拉長手臂不斷翻攪鍋子的畫面，讓許多網友看了相當感動，直說「最幸福的背影」；據悉，基隆當地的知名美食「蛋腸」製作不易、做工繁瑣，因為味道鮮美、造型特殊，又有「火鍋界馬卡龍」別稱。

1名網友日前PO出1張高齡90歲的母親過年時，為他親自下廚製作「蛋腸」的照片，被網友稱「最幸福的背影」。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

據悉，基隆當地的知名美食「蛋腸」製作不易、做工繁瑣，因為味道鮮美、造型特殊，又有「火鍋界馬卡龍」別稱。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，他的母親已經高齡90歲，平時因為體力不好已經不下廚了，這次過年母親再次出手做「手路菜」－蛋腸，他PO出母親在廚房坐在椅子上不斷攪拌的照片，照片中白髮蒼蒼的母親彎著身體，眼睛盯著鍋中的蛋腸，讓原PO感動地直說「給阿母拍拍手！」

該網友說，「蛋腸」非常不好烹煮，必須守在爐邊，用小火不斷攪拌，不然很容易「爆漿」。據悉，「蛋腸」是基隆地區的知名在地美食，做法如同灌香腸一樣，將調味好的蛋液填入豬小腸內，加熱後便成了黃澄澄的蛋腸，因為保存不易，因此市面不易看見，大多出現在基隆當地的火鍋或滷味店，蛋腸在未再次加熱前呈現長條狀，切斷加熱後會變成「馬卡龍」狀，因此有「火鍋界馬卡龍」別稱。

「蛋腸」是基隆地區的知名在地美食，做法如同灌香腸一樣，將調味好的蛋液填入豬小腸內，加熱後便成了黃澄澄的蛋腸。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

許多網友看著耄耋老人為了孩子親自下廚，紛紛留言說，「母愛」、「好福氣」、「原PO真幸福」、「幸福味」、「滿滿的愛心」、「家有一老，如有一寶」、「阿母好厲害」、「羨慕有阿嬤，羨慕有傳統蛋腸」、「好棒的阿嬤！阿嬤的背影讓我好感動」、「要感恩」。

(中時新聞網)