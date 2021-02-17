美國總統拜登針對中國繼續提出人權議題，拜登16日表示，中國針對新疆維吾爾族、香港及其他人權問題的處理方式，已引發世界的批評，將會為此付出代價。

香港經濟日報報導，拜登指中國正試圖成為全球領袖，但要得到這個稱號並發揮領袖作用，必須先贏得其他國家的信任。北京此前已多次表明，新疆、香港及台灣問題屬中國內政，不允許其他國家插手干涉。尤其西方國家對新疆人權的指控更是無中生有，意在抹黑和詆毀中國。

拜登表示，他與中國國家主席習近平通話時，曾向對方談及人權問題，同時表明美國的立場。他表示，美國的優先事項是保持印太地區的自由開放，並強調對北京在香港、新疆的做法，以及針對台灣採取強硬行動的關切，但他不會公開批評北京的舉動。

他強調美國將繼續與國際社會合作，促使中國保護人權。他指美國總統如果不展示美國價值觀的話，領頭地位將很難維持。

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