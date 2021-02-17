雖然今年元宵還沒到，但狗兒已先上演「炸寒單」戲碼，基民黨立委陳柏惟見機不可失，將辦公室主任娘家那隻爆紅的狗搬家，讓選民到他的台中霧峰服務處看個過癮。對此，網路觀察家朱學恒忍不住開酸，不知道台派是不是養狗都這樣疼惜的，若真的為了蹭熱度上新聞，自咬大龍炮跑一跑就算了，何苦為難狗兒呢？

看到這則新聞，朱學恒強忍到今天才開口。他在臉書上發文說，你家的狗會咬鞭炮想要把自己家跟自己的狗屋都給燒了，有正常邏輯思維的愛狗人應該會想要矯正他的行為，免得有一天弄傷弄死自己，甚至牽連到家人。

但青春可愛抗中保台的台派救星陳柏惟卻不是這麼做，朱學恒質疑，陳柏惟決定把他主任娘家的狗硬是從老家桃園弄到霧峰來，可只是為了上新聞？他接著揶揄3Q，其實不需要讓這隻傑克羅素㹴這麼可憐，硬是拆散他跟他的飼主啊。

朱學恒還建議陳柏惟，要他也咬著一個大龍炮在服務處內外跑一跑，相信也會上新聞的，以陳柏惟過去的表現，相信他一定做得到的。朱學恒最後向陳柏惟喊話，「為難你自己就好，不要為難狗啦。」

對於陳柏惟的奇葩作法，網友紛紛留評吐嘈他，「一早就笑他，也是滿狠的，感謝陳柏惟，過年期間，不忘扮演大娛樂家」、「動保協會何在」、「被政治耽誤的喜劇人才……」、「3Q需要舞台秀極限」、「罷掉這個人可惜了，以後都沒瘋戲看了」、「連狗的熱度也要蹭啊？」

(中時新聞網)