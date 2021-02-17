雲林縣長張麗善勉勵縣府團隊塑造被利用的價值，有前瞻、精進的思維，每個人的一小步就是雲林縣的一大步。（周麗蘭攝）

今天大年初六（17日）開工，雲林縣府早上9點新春團拜，縣長張麗善逐一表彰各局處的成績，講了31分鐘。張麗善表示，過年期間聽到旅外縣民對於縣府把禮義廉恥的校訓牌匾重新掛上，以深化品德教育感到光榮，若外縣市有需要，雲林縣府願意提供教材。

今天的新春團拜由各局處長、副局處長及部分科長出席，張麗善說，原本取消新春團拜，最近疫情趨緩加上沒有確診案例，她還是想互相感謝、激勵。

張麗善說，過去2年各局處都有非常優異的表現，讓縣民有很大的尊榮感，有一份媒體民調顯示，雲林縣民的鋼榮感從2019年的56％成長到2020年的65％，是團隊運用有限的資源的共同成果。

張麗善逐一讚許23個局處的功勞，特別稱讚工務處、消防局、計畫處、文觀處、農業處、警察局的創新，包括149甲線修復工程將於5月底全線通車、智慧救災救護、發行虛擬數位貨幣（Nubi）、去年觀光人次突破1000萬人次、布置農特產行銷通路等。

她表示，最引以為傲的是品德教育深化，這幾天她從旅外鄉親口中聽到，非常羨慕雲林縣政府能讓禮義廉恥向下紮根，因為很多年輕老師甚至對校長也不尊重了，何況是學生對老師，如果外縣市需要雲林縣的品德教育教材，縣府很願意提供。

她也提及雲林縣平均壽命77.74歲，全國81.89歲，台北市83.89歲，雲林縣人的壽命低於全國縣市平均，更遠遠低於台北市，她希望能夠透過衛教宣導提早預防，讓縣民平均壽命延長，至少到全國的平均值。

張麗善足足講了31分鐘，坦言今日話很多，除了感謝也希望縣府團隊有前瞻、精進的思維，每個人的一小步就是雲林縣的一大步，讓鄉親感受到一個用心的團隊。

她說，人充滿熱情就會有源源不絕的行動力，她從擔任護理長、主任、企業負責人都是用這樣的心態，也用企業的經營的模式執政，她每天都樂在工作，塑造被利用的價值，越忙碌我心情越好，雖然要求大家都一樣可能有點難，但只要保持愉悅的心情轉個念，就會覺得天天精彩快樂。

張麗善最後發給每人一張樂透彩，她開玩笑說也許裡面會有億萬富翁誕生，「人要有希望」。

(中時 )