「台灣濱崎步」王彩樺和老公黃品文結婚18年，育有2個超高顏值女兒，日前兩人的美貌曝光後，圈了不少粉絲，近日，王彩樺帶著愛女們到百貨公司，大女兒更到彩妝專櫃試妝，完妝後散發空靈仙氣，讓媽媽也超自豪「怎麼拍怎麼漂亮」。

王彩樺趁著過年期間，帶著兩個寶貝女兒去百貨公司逛街，17歲大女兒庭庭更到專櫃試妝，沒想到完妝後的她，看上去氣質出眾，宛如仙女下凡，讓媽媽王彩樺也相當自豪，「真心覺得，我女兒可以當平面模特兒了，怎麼拍怎麼漂亮，哈哈，我這媽真的是自我感覺良好」。

大家好❤️ 新年快樂💕 在家裡廢了幾天🤣 今天帶大公主小公主逛街🥳 真心覺得 😜 我女兒可以當平面模特兒了😂 怎麼拍怎麼漂亮🥳 哈哈😜 我這媽真的是自我感覺良好😂 #新年快樂￼🥳 #台灣濱崎步❤️ #王彩樺❤️ #晚上去2個字火鍋店吃火鍋🥳 由王彩樺-台灣濱崎步發佈於 2021年2月13日 星期六

而除了大女兒外，二女兒雖然戴著口罩，但露出一雙迷人大眼睛，看上去也是顏值相當高，讓網友都忍不住大讚「完美遺傳媽媽的美貌」、「可以出道一定會很紅」、「真的很漂亮，更重要的是氣質很好」。

其實，王彩樺不僅自己凍齡有術，年過半百仍維持火辣身材，2個女兒也遺傳她的好基因，外型出眾、氣質脫俗，還有不少人稱讚大女兒庭庭像韓星，紛紛對她喊話「國民岳母好」，不過大女兒沒有嚮往演藝圈，倒是小女兒從小就對音樂有興趣不僅愛吹直笛，還會彈吉他，王彩樺更為女兒砸2萬8千元買吉他，為她未來演藝之路鋪路。

(中時新聞網)