去年旱象迄今未解，目前時序即將進入2月下旬，嘉南地區降雨仍不明顯，今天是大年初六開工上班日，中央災害應變中心為因應益發嚴峻的水情，開會後決定從下周25日起調整部分地區的水情燈號，嘉義縣市、台南市從原先的黃燈轉為橙燈，減壓供水也調整為減量供水，擴大節水措施，包含工業用戶都將受到影響。

這次擴大節水以中南部縣市影響較大，除嘉南地區升級外，彰化縣、雲林縣、南投縣、高雄市都轉為減壓供水的黃燈，台灣去年遭遇首次無颱風過境情形，旱象難解，曾文、鯉魚潭、德基、明德水庫蓄水量都跌破2成。

水利署南區水資源局長連上堯指出，南部主要水庫集水區從去年6月起的累積降雨，就不到歷年同期的5成，降雨不如預期，時序又到了乾旱高峰期，為了確保到今年7月底民生公共用水無虞，必須即時應變，轉水情燈號是不得已的措施。

連上堯表示，初步擬定相關行業的減量供水比例，工業用水戶先管控節水7％，而每月用水超過1000度的非工業用戶則節水10％，根據減量供水的政策，包括洗車、游泳池、三溫暖、水療業者，以及其他不急需用水的，也都將減供20％，這次調整對一般家戶每有太大影響，但民眾要有節水意識，共度難關。

南水局從去年7月起，就與地方政府、水公司區處、農水署嘉南，以及高雄管理處、科學園區等單位定期舉行水情會議，就水情做滾動式檢討，在無颱風侵台下，仍順利完成二期稻作的供灌，一般民眾的用水也無虞。

(中時 )