翁茂鍾司法醜聞案 調查局積極查證中 16:252021/02/17 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡清祥表示，翁茂鍾案調查局積極查證中，將盡快完成調查報告。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富商翁茂鍾引發的司法醜聞，調查局的調查報告被監察院退回，司法院對此並設定3個月調查完畢的時程，法務部長蔡清祥17日對此表示，調查局正積極調查中，相信會盡快完成，讓事件早日落幕。 蔡清祥說，調查局很積極在查證法務部轉知的調查事項，並且想盡辦法蒐集相關證據，只是目前還沒有回報法務部。至於調查時程，蔡清祥說，相信調查報告會在3個月以內盡快完成，讓這個事件早日落幕。 牛年台股開紅盤暴漲近500點 報16302點 台積電飆至665元 罕見 首位女性非裔祕書長 兩岸同支持 (中時 ) #調查局 #積極 #調查 #蔡清祥 #翁茂鍾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 石木欽控許宗力涉誣告案 台北地院2／18開庭 13:002021/02/17 社會 牛年大戲 15檔董監改選暖身 04:102021/02/17 證券．權證 Q2營運添柴火 聚鼎收購TCLAD 獲美核准 04:102021/02/17 產業．科技 檢察總長壓力大 江惠民願當檢察官後盾 11:452021/02/16 社會 緬甸軍政府加重翁山蘇姬罪名 美英譴責籲放人 08:232021/02/17 國際 25位政治人物舊照被翻出 網一看不得了：可能想燒掉 14:232021/02/16 政治 《半導體》1月營收登近10年半高 菱生營運續轉佳 11:252021/02/17 財經 百貨週年慶出漏洞 樓管蒐集未兌換發票變現 12:102021/02/16 社會 北市地上權 又見101旁大案 04:102021/02/17 財經要聞 法官集體風紀案延長加賽 明開庭！石木欽控司法院有內鬼 告許宗力抓洩密 04:102021/02/17 焦點要聞 SOGO出包1／HAPPY GO點數大漏洞 SOGO驚爆多店員工竊發票換現金 07:142021/02/16 社會 社會熱門新聞 賭場漏洞看透透 台灣賭神100天海削韓賭場15億 - 社會 摔香姊踢爐又摔香 大鬧鹿港天后宮 - 社會 「台灣賭神」戴子郎傳除夕猝逝 精通算牌被200家賭場列黑名單 - 社會 台中陌生男徘徊家門前 原來是找不到回家的路 - 社會 北市林森北路寢具店竄火警 一家七口濃煙中急逃生 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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