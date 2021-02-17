富商翁茂鍾引發的司法醜聞，調查局的調查報告被監察院退回，司法院對此並設定3個月調查完畢的時程，法務部長蔡清祥17日對此表示，調查局正積極調查中，相信會盡快完成，讓事件早日落幕。

蔡清祥說，調查局很積極在查證法務部轉知的調查事項，並且想盡辦法蒐集相關證據，只是目前還沒有回報法務部。至於調查時程，蔡清祥說，相信調查報告會在3個月以內盡快完成，讓這個事件早日落幕。

(中時 )