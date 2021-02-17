市場擔憂美國債殖利率的走揚，外資和機構投資人紛拋售，讓韓股結束連三漲走勢。韓元兌美元走跌。

周三南韓KOSPI指數收跌29.52點或-0.93%，為3133.73點。周三交易量為溫和的18億股，成交總金額為16.6兆韓元(約150億美元)。外資淨賣5090億韓元，機構投資人賣超1.3兆韓元。

主要大型股在開盤時跌落，KOSPI指數在早盤一度觸底至3115.4點。

美國公債殖利率的揚升，也降低全球風險資產的喜好。Kiwoom證券分析師指出，受到外資拋售期貨、美國債殖利率上升推升通膨擔憂的影響，韓股遭拖累下滑。

那斯達克隔夜下滑。權值股三星電子跌2%，報8.32萬韓元；SK海力士跌1.89%，報32.15萬韓元。樂金化學和現代汽車分別下滑2.2%和1.6%

南韓總理李世均周三警告，勿放鬆對社交隔離的警告。南韓今日新增621名病例，為近39天新高。

韓元在境內交易平台跌0.67%，1107.5韓元兌一美元。

(時報資訊)