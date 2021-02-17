中鋼(2002)受惠1月盤價續漲，1月自結合併稅前淨利36.1億元，創逾8年來單月新高，比去年12月再增長42%，比去年同期虧損12.82億元則是呈現轉盈，也為今年營運立下比去年明顯成長的基礎。

中鋼受惠鋼價續揚，自結1月合併營收達308.18億元，月增1%，年增近28%；自結單月合併營業淨利32.34億元，月增35%，也比去年同期轉盈；自結合併稅前淨利達36.1億元，比去年12月的25.48億元高檔，再增長42%。以股本1573.49億元計，單月每股稅前淨利約為0.23元。

展望今年首季，中鋼看今年第一季景氣仍明朗，鋼價續漲且漲勢擴大，開月盤的2、3月內銷盤價續開高，有利第一季獲利持續成長。

中鋼今年1~3月內銷盤價累計漲幅約達18%，法人推估，在價、量齊揚下，中鋼第一季營收有望突破900億元，獲利也較第四季再提升。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，部分產品接單能見度已達5~6月，加上國際行情維持向上格局，市場預料中鋼4月、第二季內銷盤價可望續開高盤，帶動第二季營收及獲利續旺。

中鋼去年第四季自結稅前盈餘62.6億元，季增18.1倍，每股稅前盈餘0.4元。全年營運也順利達成獲利的目標。

(時報資訊)