根據調研公司Counterpoint Research最新數據，韓國三星電子的智慧型手機，在2020年第四季占俄羅斯線上整體銷售量27％，高於2019年的24.9％，位居第2名。

三星電子智慧手機雖貴為俄羅斯市場的頂級品牌，但線上銷售量卻被中國大陸小米打敗。小米線上銷量以31％市占率位居榜首，而2019年小米卻僅有19.2％。

iPhone 12幫助蘋果以15.5％的線上銷售占有率，首次打進前三名。

由於受到美國技術制裁，華為從原本第一名滑落至第四，線上智慧手機銷量也從2019年的31.2％大降到14.8％。

Counterpoint Research表示，儘管俄羅斯第四季智慧手機總銷售量年減11％，但利用線上賣手機這一種販賣管道仍在成長，差不多三支手機中，就有一支手機就是線上方式購買的。

俄羅斯智慧型手機平均售價，2020年第四季年增8％至258美元。

Counterpoint Research補充，儘管俄羅斯尚處不景氣階段，但民眾把無法外出旅遊的錢，花在購買高檔智慧型手機上。以及俄羅斯盧布匯價表現強勢，也是另一項當地高檔手機賣得較好原因之一。

(時報資訊)