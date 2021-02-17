浩鼎(4174)主動免疫抗癌藥OBI-822向阿根廷/巴西/南非藥政主管機關提出第三期人體臨床試驗申請，預計將在2025年評估主要試驗指標，浩鼎強調，實際時程將依執行進度調整。浩鼎開始進行第三期人體臨床試驗，必須給付美國Optimer公司研發進度里程碑金100萬美元。

據IQVIA公開研究報告，全球2018年整體抗腫瘤用藥市場規模為1,500億美元，佔全球前十大類別用藥第一位。浩鼎指出，研發中主動免疫抗癌藥OBI-822尚處於臨床試驗階段，適應症開發以尚未被滿足的醫療需求為主要目標，未來發展將與公司整體產品線開發策略綜合考量後擬定。

浩鼎指出，主動免疫抗癌藥OBI-822(Adagloxad Simolenin)是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌藥，將Globo H連結於載體蛋白KLH，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體以治療癌症。

(時報資訊)