由台積電(2330)領軍的半導體相關產業持續看好，從各種研究管道研判，未來仍有成長機會，然短線上波動相對大，且高價股在投資上也相對不親民，小資族越來越難入手。富邦科技(0052)ETF經理人楊貽甯表示，與其盤中買台積電的零股，不如選擇成分股有超過7成是台積電的富邦科技ETF(0052)，與台積電每股高達600元相較，除了入手價十分親民之外，最重要的是ETF有造市商維護，買多買少都有流動性，要定期定額投資也非常方便，想要投資台積電，選擇有「小台積」之稱的富邦科技ETF(0052)應該對小資族更有利。

由台積電領軍的半導體相關產業持續看好，從各種研究管道研判，未來仍有成長機會，然短線上波動相對大，且高價股在投資上也相對不親民，小資族越來越難入手。

楊貽甯指出，儘管近期台股因指數位居歷史高檔區間，短線調節壓力難以避免，但台股格局已與往年不同，基於基本面有力支撐下，加上農曆春節期間國際股市也大多上漲，台股下檔空間相對有限，中期偏多格局不變，故預期在整理過後，仍有望延續向上走勢。

根據台積電法說會表示，5G、HPC、車用新應用帶動下，預期未來三年將進入高速成長期，年複合成長性將達10~15%，再度彰顯台灣將是下一波科技風潮最主要的受惠者，在台積電帶動下，未來科技產業也將延續多年獲利提升行情，台股未來3~5年將受惠5G、HPC(高效能運算)、AIOT(人工智慧物聯網)，以及中國國產化替代效應兩大趨勢，2021年台股企業獲利即將進入加速期，預期整體獲利將強勢成長15~20%。

(時報資訊)