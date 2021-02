NB及電動車等需求強勁,台達電(2308)1月合併營業收入為251.15億元,年增29.9%,創下歷年同月新高。由於客戶訂單穩定,台達電預估,今年第1季業績可望優於去年同期,淡季不淡。

儘管進入傳統淡季,台達電因NB、電動車、伺服器、被動元件及IA等需求穩定,營運呈現淡季不淡,1月合併營收為251.15億元,月減6.7%,但年增29.9%,創下歷年同月新高。

就三大業務範疇來看,電源及零組件約占1月營收61%,基礎設施約占24%,自動化約占15%。

台達電表示,由於遠距生活、宅經濟相關及電動車等客戶訂單狀況不錯,且去年同期基期較低,今年第1季營運可望優於去年同期。

繼獲得CDP「氣候變遷(Climate Change)」與「水安全(Water Security)」兩大環境主題評鑑為雙「A」領導級企業之後,CDP(原碳揭露專案)評鑑日前公布2020年度供應鏈議合評價(Supplier Engagement Rating;SER)結果,台達在「供應鏈議合(Supplier Engagement)」、「溫室氣體範疇三排放(Scope 3 Emissions)」及「整體氣候變遷表現(Overall CDP Climate Change Performance)」等關鍵評分項目均得到最高級分,整體名列前7%,獲評「A」級最高級別「供應鏈議合領導者(Supplier Engagement Leader)」殊榮,此為台達於同年度再獲CDP SER評價最高等級「A」級,顯示台達不僅以具體行動因應氣候變遷,亦積極攜手事業夥伴打造永續價值鏈,努力與成果深受國際肯定。

台達永續長周志宏表示,台達長期關注氣候變遷,積極參與國際倡議活動,2015年簽署《We Mean Business》,2017年通過並執行科學化減碳目標(Science Based Targets;SBTs),目前已連續三年達成階段性目標,同時也積極導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures;TCFD),評估氣候變遷對台達造成的風險及機會;針對全球供應商,台達也訂定供應鏈短中期關鍵目標,強化供應商的營運管理與風險鑑別,協助深入分析氣候變遷下造成的斷鏈風險,同時分享台達廠區及綠建築節水經驗,以規畫減緩及調適氣候變遷造成的衝擊,實現永續價值鏈願景;很高興台達、事業夥伴們以及全球供應商的共同努力,獲得CDP A級領導評級肯定。

國際非營利組織CDP的年度環境資訊揭露和評分程序,被公認為企業環境資訊透明度的重要標準。2020年,全球超過515名擁有超過106兆美元資產的投資者為CDP簽署人,要求公司透過CDP平台揭露有關環境影響、風險和機會的資訊。今年更有逾9600家企業回應CDP評鑑,為有史以來最多。

台達電強調,台達視供應商為長期夥伴,致力深化綠色供應鏈ESG管理,並落實供應商永續管理規範,每年針對不同類型的供應商分別進行相關ESG問卷調查,以擴及整個供應鏈體系運作並貼近供應商不同型態,大幅提升風險鑑別完成率,同時透過稽核、矯正、輔導及訓練等方式,有效降低供應商發生斷鏈的風險;台達亦持續強化營運管理與風險鑑別,深入分析氣候變遷下乾旱風險所造成的斷鏈風險,從年度採購金額前80%的關鍵供應商,挑出近90家關鍵供應商為乾旱風險評估對象,將風險評估結果納入台達決策依據之外,更針對生產基地位於缺水區域的供應商,提供台達廠區及綠建築節水經驗,協助因應氣候變遷減緩及調適規畫,找尋外部輔導資源及進行用水診斷分析與矯正計畫等,以強化永續價值鏈。

(時報資訊)