大年初六開工日，國內連續4天無新冠確診紀錄今止步，一名50多歲的本國籍女性去年11月底返台，因出境需要，15日自費採檢，結果確診（案939）。指揮中心將她歸為「境外移入」引起網友熱議，「都回來兩個多月了還算境外喔？」

這起個案長期居留美國，上一次出境是2019年6月，去年10月下旬在美當地染上新冠肺炎，於家中自主隔離；11月14日、18日兩度檢驗都呈陰性。直到11月27日，案939返台探親，入境後回住所居家檢疫，至今無症狀。

後來她為了出境，大年初四赴醫院採檢，沒想到再度檢出病毒。指揮中心表示，該名患者Ct值35，目前已掌握接觸者共12人，其中7人為同住家人，列居家隔離，5人為非同住家人，列自主健康管理。

「到底境外移入跟本土病例怎麼分？」不少網友看完指揮中心記者會後，發出相同疑問，「最大爭議就是她都回來兩個多月了，還算境外嗎」、「照這個邏輯，只要曾在國外染疫，回來後不管多久都算境外」、「政府只是不想讓本土+1吧」。

不過也有網友緩頰，畢竟個案Ct值只能證明她得過新冠，無法證明在台灣被傳染，指揮中心的分類並無不妥。

指揮中心強調，案939的Ct值35，依過去經驗來看，逾34已無傳染力，可解除隔離回到社區。專家諮詢小組召集人張上淳話說得婉轉，他認為，若以早期用語，通常會稱為「復陽」，但其實經過一段時間後，還是會有陽性出現，並非完整病毒，只是病毒屍體殘留在呼吸道，研判案939應該也是這樣的狀況。

(中時新聞網)