告別7天年假，你已經做好收心操，認真開工了嗎？牛年一開始，兩大美食外送平台就不約而同送上開工優惠，讓你牛年就能認真的「犇」向目標，有個全新的開始！

【foodpanda】

開工大吉！ 來杯咖啡振奮開工日的精神吧，2/17送上一日快閃優惠，開啟 foodpanda 於指定咖啡店家訂餐滿 $250，輸入優惠碼【BTW7】即享7折優惠！另外，每週一下午1點至5點訂購星巴克，使用外帶自取功能，消費滿$100輸入優惠碼【SBPU】現折$50，每日數量有限兌完為止。

此外，從2/18到3/1，每天早上 11 點前，於指定早餐店訂餐滿 $200，輸入優惠碼【BF100】即享7折優惠，讓 foodpanda 提供你整日的活動泉源。另外，即日起至3/1，還有多項特別優惠，包含（1）使用團體訂餐滿$399，輸入優惠碼【2GETHER】現折$100。數量有限兌完為止。（2）【必勝客獨家】輸入優惠碼【PHFEB】，訂購滿$149現折$40。限指定店家使用，部分分店不適用，每日數量有限兌完為止。（3）【50嵐獨家】輸入優惠碼【50LAN】，訂購滿$150現折$30。每日數量有限，部份分店不適用，數量有限兌完為止。（4）每週一下午1點至5點訂購星巴克，消費滿$100輸入優惠碼【SBMON】現折$50，數量有限兌完為止。（5）每日上午11點前訂購星巴克指定早餐專區，輸入【SBBFPU】享7折，最高折抵$150，每日數量有限兌完為止。（6）

想用foodpana生鮮雜貨外送，也有優惠。即日起-12/31，生鮮雜貨首購消費滿低消$50，輸入優惠碼【SHOP5】享5折優惠，最高可折抵$100，每人限用1次，數量有限兌完為止。2/24-3/9則有7-11獨家優惠，活動期間消費滿$199，輸入優惠碼【7EF21】即可現折$40，每日數量有限兌完為止。

Uber 以及Uber Eats也提供不少開工優惠。（Uber提供／黃慧雯台北傳真）

【Uber & Uber Eats】

Uber Eats 祭出開工第一週限定優惠，指定咖啡及甜點店家全面買1送1。打開 App，來塊巧克力蛋糕或一杯焦糖瑪奇朵，振奮精神，迎戰開工日！

透過Uber， 輸入優惠序號【開工紅包】，即可於 2/17 - 2/28 每日 10:00 至 17:00，享 20 趟 $50元乘車優惠；此外，Uber 也守護你在深夜下班、歡聚後的行程安全，推出深夜限定的乘車優惠，輸入優惠序號【深夜折20】，即可於 2/23 - 3/1 每日晚上 21:00 至隔日凌晨 04:00，享 20 趟 $20元乘車優惠。

(科技)