王瞳、艾成、賴芊合、林星慧、陳彥嘉、吳鈺萱17日出席民視鳳凰藝能2021年宣告開啟「鳳凰直播」開工記者會。艾成、賴芊合一起主持、製作美食直播節目《艾吃鬼》，首集大來賓邀來王瞳，艾成夫妻年假行程滿滿，初一台中找朋友，初二回台南阿公家，初三回台北，艾成忙到忘記情人節，還是王瞳傳訊息詢問：「你是不是忘了今天是情人節？」讓他瞬間脊梁發冷，但仍坦承自己忘了。

艾成承諾要買王瞳近日看中的10萬包包給她，但目前還沒行動，王瞳笑虧老公：「他又沒信用卡，可能還是刷我的。」她笑稱自己像是大禹三過精品店而不入，還一直問自己：「妳到底是想要，還是需要？」幸好艾成後來順利訂到101高樓餐廳，兩人吃了一頓浪漫餐點，她也送老公金、銀兩雙鞋，非常用心。

賴芊合（右四）開心四姊妹幫媽媽買房。（民視提供）

艾成第一次以女婿身分南下見王瞳阿公，還包了4位數紅包給老人家，王瞳感動地說：「阿公分享了夫妻相處之道，他90歲了，去年因為腹部動脈剝離住院兩個月，本來很不喜歡講話，結果看到艾成講了很多話，我一度感動紅眼眶。」阿公從小帶她，爺孫感情特別好，艾成則說阿公私下叮嚀自己：「不要欺負我孫女。」但沒特別催生。小倆口除夕夜在家煮帝王蟹、干貝及鮑魚，艾成笑說：「吃完頭暈，還流鼻血。」但當天早睡沒「發揮」，王瞳虧他：「都先睡，感覺在躲我。」她坦言目前吃黃體素調身體，其實不適合懷孕。

而賴芊合今年超開心，四姊妹集資幫媽媽在桃園買房，還花7000元買煙火，她笑說：「媽媽很阿莎力，喜歡高粱跟威士忌，今年她特地買了2箱白酒，我真的除夕夜就開始呆。」另一組強棒親子節目《大手牽小手》，由鳳凰新生代的百萬直播星陳彥嘉、林星慧、吳鈺萱聯手主持，18日首集大來賓是白家綺，身為四寶媽的她特地錄製影片，要粉絲期待直播，將與觀眾分享教養方法。

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(中時 )