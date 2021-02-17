國民黨主席將於7月改選，被問到前高雄市長韓國瑜若參選黨魁，已重回國民黨且有意參選主席的趙少康是否退出，趙少康今天在中廣新春團拜後受訪表示，就他的了解，「韓國瑜應該不會，否則韓不會鼓勵我出來選，他出來就好了」；他曾要韓國瑜自己出來參選，但韓說沒有這個計畫。

媒體詢問，是否一起參加韓國瑜接下來的將啟程的公益之旅，趙少康說，這要看是哪些公益，以及韓國瑜是否有邀請，若有邀請也要看他的時間與狀況再決定，所以目前這都是假設性的問題，但做公益是好事。

至於2024年趙少康與韓國瑜一起搭擋選總統，趙少康表示，目前還沒想這問題，他與韓國瑜也沒聊過；他已經表示有意爭取2024國民黨的總統提名，若韓國瑜也想選，就是爭取國民黨提名，任何人出來不應該分裂，只要有一套公平的遊戲規則，任何人都可以爭取。

國民黨主席將於7月改選，前台北縣長周錫瑋、中廣董事長趙少康已表態有意角逐，現任主席江啟臣、前主席朱立倫雖未鬆口但展現參選企圖，前高雄市長韓國瑜也未排除參選可能，外界也點名智庫副董事長連勝文、前主席洪秀柱等7人。

趙少康笑說，戰國七雄多多益善，願意來都來，這很好；但外界也說，韓、周、洪三人被認為紅、統色彩，可能嚇跑年輕與中間選票，趙少康說，現在有7人選，每人各自有不同主張，怎麼不說可以吸引不同選票呢？

趙少康也說，國民黨的意見領袖或實質領袖願意聚一下，喝咖啡談一下都可以，多溝通總是好事，最怕不溝通，私下算計害人，這不好，放在檯面上溝通是好事。過年這幾天他也與很多人溝通，他是一個大開大闔的人，什麼事情就放在檯面上談，不喜歡搞小動作。

至於藍營內部有人認為2022藍白合作為飲鴆止渴，趙少康認為，政黨間分分合合，要看狀況，藍營內有人擔心民眾黨分到國民黨的票，但兩者都是在野，是否集中力量要看狀況，可以視議題或選區合作，因地制宜。

媒體追問台北市長柯文哲有政治誠信？趙少康說，看柯文哲表現吧，如果有些地方都推人但都選不上，合作可能當選，那就合作，政治就是有給有拿，看狀況而定。

(中時 )