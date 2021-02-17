台北陳姓民眾為克服懼高症，到台東鹿野挑戰飛行傘，沿途慘叫聲不斷。（台東翱翔企業社提供／蔡旻妤台東傳真）

台北陳姓民眾為了克服懼高症，由女友陪同到台東鹿野挑戰飛行傘，不料，一飛上天空，他竟然無視周邊美麗風景，不斷高分貝哭喊哀嚎，聲量驚人，就連教練一路安撫都無效，全程幾乎不敢往外看，直到順利著地後，懼高症還是沒治好，但是他笑說，至少自己體驗過了，打死也不敢再體驗高空活動了。

飛行傘才剛剛離地，陳姓男子的驚嚇之旅也才正開始，只見他不斷冒出驚人的哭喊聲，一路慘叫哀嚎！教練一打開他的安全帽面罩，試圖調整姿勢，他竟直接求饒，還不斷說著「我很怕高！連高架橋都不敢上，為什麼要來玩這麼刺激的飛行傘？」

接下來沿途他依然不斷發出慘叫，並且語無倫次地將家人、女友都大喊出來，就是不敢肯把眼睛移開天空，觀賞周邊美麗的風景。或許是這樣的經驗太特別，教練拿出手機並再次掀開陳男的面罩，打算和他同框自拍，教練要他張開眼睛看前面，只見他大喊「不要！不要！我不敢啦！」，直到降落前飛行傘環繞時，哭喊聲也從未停止。

「我從頭到尾都不敢往下看！好可怕我不敢看！」直到順利落地後，他說這體驗實在太恐怖了，全身四肢都發軟，還不忘感謝教練，大膽告白「教練你辛苦了！I LOVE YOU，命保住了！」讓現場眾人都笑翻了。

31歲來自台北的陳岳德，是一位美食平台外送員，從小就有懼高症，為了克服恐懼，他和女友到台東旅遊時，決定到鹿野挑戰飛行傘，著地後陳岳德笑著說，懼高症沒治好，但是至少體驗過了，問他還要再體驗嗎？他苦笑表示「謝謝下次再連絡！」。

此外，飛行傘劉姓教練說，患有懼高症還特地來挑戰飛行傘的人，真的很少見，但經過專業評估乘客身體健康後發現沒有異常，才決定正常飛行，只是這種全程高分貝哭喊聲同步的飛行經驗，還真的是第一次，算是很另類的飛行體驗。教練還說，印象中數年前曾有一位高齡93歲的阿嬤也來挑戰，印象中阿嬤有說有笑，玩得非常開心。

(中時 )