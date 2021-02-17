春節之前兩岸政治領導人都要循例巡視三軍部隊，黨政媒體都會積極報導此等活動，而雙方都會趁機運用此等新聞畫面，希望能夠解讀具有價值之影像情報。中華戰略學會研究員、軍事專家張競就發文指出，媒體總有各種猜測，但他認為，這些元首視察軍隊的照片，最後能夠秀出來的，其實都是不怕您來看的！

新華社記者在2月6日自貴陽發稿，報導2月4日習近平視察解放軍空軍航空兵部隊，由於過程中新聞影像顯示出特種信息作戰機內部畫面，因此引發全球軍事迷關注，各個相關網站中紛紛討論作業艙間人員與操控檯數量、配置狀況、操控人員輸入介面所使用鍵盤及操控球，再加上操控檯背部吊掛環狀組件，並且提出許多大膽推估與判斷。

此外還有軍事迷依據新聞影片最初播出時，曾經顯現出之戰機機身編號，來推估該機所屬單位，習近平所視察部隊番號以及駐地；希望破解出新聞報導所稱之「某航空師」到底是第幾師。

但張競指出，這些消息都是經過審查之後才能播出的，大多都是無意義情報，或是共軍反情報保防單位理解這根本是隱藏不住之資訊，才得以公開。

張競表示，其實解讀影像情報亦有替政治人物造神之故事，美國前國務卿萊斯(Condoleezza Rice)在攻讀博士時，曾經到過蘇聯訪問，據稱她曾經在蘇聯紅軍參謀本部(另一說法是KGB國安會)大樓建物外去細數窗戶數目，然後推估出在該建築物內之工作人員應有五千名左右，並且日後在政府高層任職時，負責接待蘇聯紅軍參謀總長艾克洛莫耶夫，獲得證實其推估相當準確。

張競每次在聽到此種情報判斷神奇故事時，都會冷冷地回答，「古生物學家可以依據一個腳印化石，就將整個恐龍長得是啥樣子畫出來，這不是比這個情報鐵嘴更厲害嗎？ 」總而言之，透過新聞影片來解讀影像情報，總是虛虛實實真真假假，過程是充滿樂趣，但千萬不要忘記，能夠秀出來的，其實都是不怕您來看的！

(中時新聞網)