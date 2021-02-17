印度與中國最近達成拉達克東部班公湖撤軍協議且展開撤軍後，傳印度政府未來幾週將通過中資企業在印度的一些新投資案。

印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部發生衝突與對峙後，印度政府以國家安全理由，陸續禁止上百款中國行動裝置程式（App），禁止中資相關企業參與印度公共採購與電力等重要基礎設施建設，也暫緩或放慢一切中資到印度投資的申請。

不過，雙方最近突然達成從班公湖（Pangong Tso）南、北岸撤軍協議，讓雙邊關係出現緩和跡象。

印度經濟時報（Economic Times）今天引述3名沒有具名但熟知內情的印度官員說，印度準備在未來幾週審核和通過一些來自中國的新投資案。

不過，中資在印度的投資申請仍無法輕易過關。一名印度官員說：「我們開始對一些（來自中國）的投資案開綠燈，但只會審核和通過那些對國家安全不敏感行業的（中資）投資案。」

私下討論此一話題的官員談及印度政府未來幾週將審核通過來自中國的新投資案，但並未提供相關細節。

沒有具名的官員表示，政府還考慮允許中國企業透過自動途徑，或在政府沒有審查下在某些領域進行投資。自動途徑（automatic route）可簡化投資程序，不需層層批准。

一名官員補充說，中資企業在不敏感領域的投資持股達到20%，可能考慮恢復適用自動途徑相關規定。

莫迪政府為吸引外國投資，鬆綁多項行業領域的外國直接投資，可適用自動途徑相關規定，讓外資不必經印度政府和相關單位的層層審核和批准就可自動獲得核准在當地投資，免除過去繁瑣的外國投資審議程序，加快外國投資速度。

但印度與中國部隊在拉達克東部爆發對峙與衝突後，印度政府修改外國直接投資（FDI）規定，來自與印度領土接壤的鄰國投資不適用透過自動途徑生效的相關規定，必須先經印度政府相關單位審核批准；而來自中國的投資也明顯減少。

對傳出印度政府將在未來幾週審核批准中國企業的新投資案，以及可能放寬中資企業適用自動途徑相關外國投資規定，使得不敏感領域無須政府審議就可投資。對此，印度總理辦公室和內政部等相關主管機構並未做出回應。（編輯：陳惠珍）1100217

(中央社)