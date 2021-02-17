古裝劇《後宮甄環傳》當年播出後，無論是演員還是各種台詞都引發轟動，尤其女星蔣欣因為飾演可惡到不行的華妃，紅遍兩岸三地，還讓原本要演華妃一角的女星都跳出來蹭熱度，可見有多火紅；蔣欣在《甄環傳》之後，也有參與不少電視劇但人氣不如以往，近日她曬出自拍照拜年，俏麗短髮造型和以往差很大，有網友更驚呼「差點認不出來」。

17日下午蔣欣在微博更新近況，PO自拍照拜年，胸前抱著一顆超大瑜珈球，表示「牛年“球”好運。據說，球越大越靈」，畫面中的蔣欣疑似在做運動，臉上僅有淡淡的妝，最令人訝異的是，她的女人味長髮變成幾乎齊耳的短髮，和先前造型差很大。

蔣欣近況照被不少網友驚呼認不出來。(圖/ 摘自蔣欣微博)

而她的工作室則發出在一旁的側拍照，蔣欣雙手雙腳抱著瑜珈球，認真地望著鏡頭自拍的模樣，看起來格外逗趣，蔣欣自己也笑說，「五體投地“球”好運」。

不少粉絲看到女神拜年在底下熱情回應，「大過節的，仙女下凡辛苦了」、「姊姊怎麼那麼可愛」、「原來是在健身，我慚愧了」、「欣欣子連運動的樣子都那麼美」；但一些網友卻對換了造型的蔣欣有不同看法，「變太大了吧，還以為看到譚松韻」、「長髮比較適合」、「第一眼根本認不出是蔣欣耶」、「漂亮是漂亮，但不像是蔣欣啊」。

(中時新聞網)