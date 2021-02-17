宏遠證（6015）於109年12月獲金管會核准受讓光隆證券，17日為光隆證券受讓基準日，以宏遠證光隆分公司正式併入於宏遠證全台服務據點，並繼續提供花東地區客戶服務，推升旗下營業據點擴增至全台10家分公司。

宏遠證表示，去年完成受讓光隆證簽約、獲得金管會核准，公司已陸續完成公司內部線上數位資源與系統、人員培訓等導入，隨著宏遠證光隆分公司的加入，戮力深化數位化轉型，加上宏遠證本身在投顧、承銷等其他部門更完整的系統化資源協助下，以及在金融服務「專業、創新、多元」形象深耕在地服務，以期發揮一加一大於二的營運規模拓展效益，並提高企業競爭優勢同時驅動各項業務全方位穩健成長的目標。

宏遠證指出，近年積極強化旗下經紀、承銷等各業務拓展表現，除包括致力完善多元化電子下單平台、數位化轉型，以致力提供客戶專業優良全方位的金融服務，持續發揮旗下承銷、研究團隊具備的專業及豐富經驗，在109年台股市場資金充沛、整體市場交易量價齊揚環境下，宏遠證積極加大數位平台經營、全台舉辦多元行銷活動等，帶動109年線上數位及臨櫃開戶數亦較108年成長203.8％。

在承銷（IPO）、再籌資（SPO）業務表現，包括完成承辦碩天科技、撼訊科技及華新科技等SPO業務，挹注109年總承銷金額達55.33億，較108年的2.59億成長達21.3倍，皆帶動宏遠證109年自結稅後淨利4.12億元、每股盈餘1.23元，分別繳出年增192％、208％亮麗成績。

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