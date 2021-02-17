搶攻年後國旅訂房商機，台北天成大飯店推出「饗食天成住宿送餐飲抵用」住房專案。即日起至3月31日止兩人成行週日至週五入住精緻雙人房或精緻雙床房含早餐每晚只要2,200元，週六與連續假期每晚只要2,500元，入住搭配台北加碼GO補助專案（2021年3月7日前）每房每晚再折1,000元，等同每人每晚最低只要600元起。

台北天成大飯店座落於捷運台北車站M3出口旁，擁有絕佳地理位置與五鐵共構的便捷交通優勢，共有226間舒適客房，全館裝潢以典雅木質色為主調，配搭石材，優雅簡約的空間調性，給旅客如家般的舒適愜意。飯店設有商務中心、健身中心、哺乳室、推拿室、橋藝室等多項設施，提供舒適住宿及貼心的服務。

台北天成大飯店內設有集江南美味與港點精華的「翠庭」中餐廳，結合歐陸料理與異國風味的「百合西餐廳」，「車頭站古早味冰品」，本著古法製作一道道美味甜品。「六國麵包坊」麵包糕點、咖啡等多元化餐飲服務。而多功能的宴會廳，適合各類公司會議、教育訓練、投資演講或研習會，經驗豐富的會議團隊依照不同需求，細心規劃專屬場地及設備服務。

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