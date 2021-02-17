農曆年台灣休假期間，海外股市熱鬧滾滾，尤其科技類股漲勢凌厲，以元大系列ETF為例，元大全球AI ETF（00762）、元大未來關鍵科技ETF（00876）兩檔漲幅達5％以上，漲勢更勝台股17日開紅盤漲幅3.5％，顯示科技類型國際隊實力堅強，跟得上全球漲勢。

根據摩根大通預測，今年半導體市場成長8～10％，主要原因來自於5G基地台成長，預期全球成長35％，此外，5G手機也是一大推手。由於5G產業發展將結合AI、物聯網、自動車等大趨勢共同起飛，相關供應鏈遍布各國，看好5G產業發展，建議透過布局全球的ETF，瞄準產業鏈中各領域頂尖企業，才能將上中下游相關商機全數掌握。

觀察兩檔ETF大漲，主要是因為元大未來關鍵科技ETF的第一大成分股應用材料、科林研發在過年期間漲幅達17％、16％，元大全球AI ETF前三大成分股的NVDA也大漲12％，帶動兩檔ETF飆漲5％以上。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，近期市場三個樂觀預期心理，可望繼續推動科技股後市，第一，預期疫情好轉，多數投資者普遍認為施打疫苗將可消除COVID-19的負面影響，且全球新增病例在1月底後開始持續下降，強化市場對於2021年經濟正常化的信念。

其次，2021年第一季經濟表現預期優於預估，觀察全球主要國家1月份PMI數據未受疫情影響，指數仍溫和成長，加上去年第四季全球企業的資本支出表現強勁，季增長高達25％，今年第一季可望持續兩位數成長，顯示企業信心逐步恢復，全球貿易指標優於預期，經濟活動順行。

第三，根據市場預估，全球通膨維持穩定，全球寬鬆貨幣政策可望延續，預期短期內資金面無慮，支撐股市強勁表現。

(工商 )