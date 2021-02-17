德化工大廠巴斯夫宣布，歐洲公司旗下的全資子公司trinamiX率先將3D人臉辨識技術嵌入OLED螢幕後方，為智慧型手機廠商開闢新天地。用戶不僅可享受全螢幕帶來的卓越體驗，隱私也可得到最安全的保護。

巴斯夫表示，trinamiX安全的人臉辨識3D影像解決方案已能置於行動通訊設備的OLED（有機發光二極體）螢幕後方，代表著trinamiX的解決方案成功地將高階安全人臉辨識技術與全新的設計自由度、卓越的用戶體驗相結合。

trinamiX是3D影像及紅外線感應解決方案領導者，在現有解決方案的基礎上又增加一層安全保障：不僅能捕獲人臉的2D圖像和3D深度圖，還能即時測試「活體皮膚」，防堵高模擬的全臉面具、3D雕塑甚至是精細的2D列印圖等欺騙手段來解鎖智慧型手機。

trinamiX3D影像部門總監Stefan Metz指出，trinamiX的即時人臉辨識技術確保人臉解鎖、行動支付和門禁系統的順暢使用。

trinamiX推出的OLED螢幕人臉辨識安全性解決方案，為智慧型手機製造商（OEM）帶來前所未有的設計自由度，有助於提升智慧型手機的時尚感和用戶體驗，原先智慧型手機上的「瀏海」設計也將成為歷史。

(工商 )