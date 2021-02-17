竹南海口里長葉光華為了增進長青之森休憩情趣，自費買了50隻綠頭鴨放養在水池裡。（謝明俊攝）

竹南長青之森、親子之森、假日之森這一線海岸森林，已成苗栗沿海重要休憩區，海口里長葉光華10年來花費許多心力在維護區內步道的潔淨休憩品質，16日，他因燃燒清理雜木遭人檢舉，新竹林管處海岸林工作站派員前來警告葉光華，並表示將依法訴追，長久來，林業單位與地方政府的衝突再度浮出。

52歲的葉光華是竹南海口在地人，2009年當選海口里長後，目前已三連任，他從2007年加入當地社區發展協會，就投身維護長青之森、親子之森環境保育，他的志願就是要將當地打造成一個乾淨又有生態美的大型休憩園區。

葉光華童年時，長青之森還是一片沙灘不毛之地，也是附近孩子們玩樂的地方，每逢大潮或是颱風來襲，就會成為沼澤，直到1978年當地海堤完成後，長青之森變成海埔新生地，才有了新面貌。但曾有一段時間，長青之森周邊廣達30甲的海埔新生地，成了偷倒事業或營造廢棄物的天堂，隨意找個點向下一挖，不用一尺深，就可見到當年偷倒的廢棄物。

2000年，竹南鎮公所首度將龍鳳漁港至中港溪海口間的海岸森林帶，整體開發成海岸休憩區，這塊長約3公里，面積約130公頃的海岸林，擁有國內唯一紫斑蝶的棲地，由鎮公所分別命名為假日之森、親子之森和長青之森等三個區塊，其中親子之森及長青之森都位在海口里內，所以葉光華成為里長後，就把休憩區的清潔維護當做他重要的工作之一。

休憩區內有一條主車道及多條自行車兼人行步道，由於路旁就是海岸林，所以難免雜草雜木叢生，葉光華為了要讓車道兩側清亮整潔，所以自行找怪手將車道兩側雜林叢清除出寬約5米的緩衝帶，至於自行步道，則清出約1至3米不等緩衝帶，定期的清除雜草雜木，維護車道及步道兩側的整潔空間，也可防範蛇類躲藏雜草叢中，對來往遊客造成危害。

葉光華第一次清除車道兩側雜木，林務官員接獲民眾檢舉曾派員前來查看，認定葉光華是為維護環境所為，事後並未追究。因此，葉光華10年來持續維護當地環境，與林務局間也維持了一定的互信關係。葉光華將維護整個休憩區當成自己的使命，固定利用每天下午時間，到長青之森內除草，清理雜木雜草，甚至他還自費在旁邊的水池養了30多隻綠頭鴨，讓民眾可以輕鬆地坐在池畔賞鴨。他更成立海口社區守望隊，招攬在地年輕輩加入，帶著守望隊員一起來維護長青之森，還會不定期地到海灘實施淨灘，讓每個遊客來都可以享受到最乾淨的環境。

長青之森停車場旁，有一處蓮花池，環池一圈有步道供民眾漫步，但步道旁雜樹叢生，葉光華近一個月來，徒手清理修除雜木叢，砍除的雜木藤蔓堆成一個小山，又無法載運到他處棄置，無奈下，葉光華只得採取燃燒方式處理，但卻遭遊客檢舉，16日，新竹林管處海岸林工作站派員前來警告葉光華不得再焚燃雜木，並告知將會依法訴追葉光華違法行為。

葉光華當場聽了靜默無言，他自認是為了公眾休憩環境的整潔，不得已下才採取露燃方式處理雜木，卻要遭林務局依法究辦，他希望林務局官員能認可他是為公益而為，並非為私利，考量全體長青之森的環境維護，還是需要他這種傻子才能持續下去。

海口里長葉光華近日因燃燒清理長青之森停車場旁空地雜木，遭林務局警告依法究辦。（謝明俊攝）

葉光華全力維護長青之森的整潔，10年來不間斷。（謝明俊攝）

步道旁的枯木雜樹影響休憩品質，葉光華有意清理，但卻怕林務局不認可。（謝明俊攝）

葉光華清理步道，減少蛇理藏身的危險，讓遊客能更安心的遊玩。（謝明俊攝）

長青之森的沙灘也是葉光華淨灘工作之一。（謝明俊攝）

葉光華為了維護長青之森整潔，還以回饋金購置專用車載運清潔器具。（謝明俊攝）

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