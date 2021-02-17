張榕容、陳柏霖期待《鬼才之道》早日開拍。（吳松翰攝）

張榕容、導演徐漢強、陳柏霖出席《鬼才之道》前導片發布會。（吳松翰攝）

陳柏霖飾演落魄過氣男鬼「Makoto」。（牽猴子提供）

張榕容在片中有大量肢體動作。（牽猴子提供）

《返校》導演徐漢強17日公布恐怖喜劇新作《鬼才之道》前導片，該片由陳柏霖、張榕容主演，兩人在片中飾演前情侶，前導片斥資300萬。張榕容飾演天后女鬼「凱薩琳」，前所未見的厲鬼形象狠勁十足；陳柏霖飾演落魄過氣男鬼「Makoto」，一身紅衣長髮陰風飄飄。兩人在片中使出渾身解數，張榕容有大量的肢體動作，先研究電影《大法師》經典折腰往後走的動作，又要從樓上跳下來還要表情猙獰，張榕容說：「好險平時都有在練瑜伽，要做一個鬼的動作都很誇張，臉部表情也是，很怕隔天下巴會脫臼。」她有一幕要趴在屋樑上一個小時，「最大挑戰是體力，真的很累，拍完四、五天身體都在痛！」

而陳柏霖從造型就讓徐漢強煞費苦心，因為陳柏霖太帥了，徐漢強不想讓觀眾看到他帥的一面，又要符合落魄男鬼懷才不遇的形象，量身打造飄逸假髮和一身紅衣，遠看彷彿倩女幽魂般。陳柏霖難忘一場「蹲點在路邊嚇路人」的戲，拍攝當天是平安夜，從半夜開始在山區狂奔，從綿綿細雨跑到大雨滂沱，徐漢強終於放過他，陳柏霖笑說：「大概從凌晨拍到四、五點，穿著藍白拖還要跑斜坡，真的有嚇到路人！」徐漢強說：「因為他真的很帥，所以在塑造角色形象上必須擺脫帥，越落魄才能越讓觀眾忘記他是陳柏霖。」

徐漢強和陳柏霖、張榕容認識超過十年，三人首度合作，被問有沒有因為拍鬼片而遇到靈異事件，陳柏霖表示至今沒遇過，張榕容則說：「常常看到，閉著眼睛看得到，拍片氣場不好會感應到，就到其他地方走走，怕也沒用啊！」《鬼才之道》目前在寫劇本階段，預計八個月後開拍，拍攝成本約5000萬，徐漢強透露該片還會有第3位主角，但人選還沒確定，被問是否會找《返校》班底和演員合作，他表示都有在考慮。

(中時 )