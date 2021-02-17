連鎖餐飲集團揚秦(2755)受惠旗下品牌「麥味登」及「炸雞大獅」營運店數規模增加，帶動2021年1月自結合併營收1.34億元，較去年12月1.31億元成長2.8％、較去年同期1.15億元成長達17.03％，改寫歷史新高。

揚秦以「麥味登」連鎖加盟早午餐品牌為主體，加盟店數逐月增加、已達847家，配合台式炸雞品牌「炸雞大獅」去年第四季開放國內加盟，營運店數同步攀升、海內外店數亦突破40家，帶動商品銷售暢旺，雙品牌驅動獲利增加與成本降低，整體營收表現亮眼。

揚秦執行長卓靖倫表示，1月雖有本土疫情擾動，但集團旗下麥味登、炸雞大獅與REAL真．烘焙坊3品牌早已加強門市防疫標準，打造消費者安心用餐與購物環境，且提供餐食均屬於民生消費的剛性需求，較不受疫情干擾，隨著店數持續增長，營收亦相對穩定增加。

展望後市，2021台北國際連鎖加盟大展春季展即將登場，揚秦旗下「麥味登」及台式炸雞品牌「炸雞大獅」將聯袂參展，同步拓展加盟店規模，並朝全商品100％無添加人工防腐劑邁進，以雙引擎驅動集團營運持續成長，目標年底分別達1000家及100家。

(時報資訊)