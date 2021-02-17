新冠疫情消費者無法出國旅遊和購物，讓開雲集團(Kering)旗下明星時尚品牌Gucci在第四季銷售跌幅超過預期。

Gucci一直為該法國綜合企業集團的營收和獲利來源，近幾年一直是開雲集團金雞母。

然而在新冠疫情下，儘管亞洲地區對奢侈品需求和銷售的彈升，開雲走得比仍其他同業例如LVMH集團辛苦。

擁有聖羅蘭等品牌的開雲在第四季集團整體營收下滑8.2%，為40億歐元(約48.3億美元)，按照可比較基楚為下跌5%，遠不如UBC的成長1%預測共識。

開雲全年營收下滑17.5%，按可比較基礎為跌16.4%，來到131.00億歐元；歸屬集團淨收入為21.50億歐元。

同期間Gucci銷售按可比較基礎為下滑10.3%，不如集團表現，亦劣於分析師預期的下跌4%。

開雲財務長Duplaix表示，集團對Gucci表現感到滿意，並補充指出該品牌對於2021年重返成長有許多計畫，今年亦為Gucci品牌一百周年紀念。

Duplaix認為中國、亞洲、美國在今年首幾周表現有支撐性，歐洲市場就比較困難。

歐洲數國目前仍有旅遊、用餐、滑雪休閒等限制令，對觀光客流入和支出產生影響。

(時報資訊)