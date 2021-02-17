近日，中國網路流傳著一張相差61歲的「祖孫婚紗照」，引起網友熱烈討論。原來，照片中年僅24歲的男子張佳港，是江西新余分宜縣消防大隊的一名消防員；而身旁和他一同入鏡的85歲老婦人，則是收養他的母親唐才英。張佳港表示，因為母親年輕時很愛美，卻從未穿過婚紗，因此自己特地安排媽媽拍攝婚紗照，替她圓夢。

根據《香港01》報導，唐才英是江西省分宜縣人民醫院的一名退休清潔人員，和丈夫育有5名子女，又先後領養了6名棄嬰；為了養活一家大小，夫妻倆平日便靠著退休薪資、賣菜、賣回收物品勉強維持生活，將一眾子女撫養成人。又因張佳港年紀和唐婦的外孫差不多，因此便和同樣被收養的姐姐張琳，一同稱呼唐婦為「外婆」。

張男和撫養自己長大的「外婆」。（圖／翻攝自香港01）

由於家中開銷龐大，對唐婦來說是個極重的負擔，因此自2001年起，當地的分宜消防和分宜縣第一小學，決定資助當時年紀尚小的張佳港，以及其姐的全部學費。逢年過節還會邀請姐弟倆和唐婦一起，前往消防隊吃團圓飯。這樣的資助一直持續到2013年張琳大學畢業，以及2016年張佳港高中畢業才停止。

張佳港表示，之所以選擇成為一名消防員，便是受到消防隊大哥們的影響；而只要隊內一放假，張佳港便會帶著外婆外出旅遊，四處走走散心。張佳港說道，年輕時的外婆非常愛美，卻從未穿過婚紗，因此自己特意安排了一個驚喜，想讓外婆和外公共同拍攝一組婚紗照作為紀念。

可惜的是，外公身體狀況欠佳，未能成行；為了不留遺憾，便由張佳港穿上制服陪外婆完成拍攝。成品出爐後，唐婦看著照片中的自己既害羞又開心，喜悅之情溢於言表。張佳港說道，雖然外婆僅有小學畢業，為人卻十分善良，時時心懷感恩，「雖然她身板很小，個子很矮，但她扛起了很多東西，內心很強大」。

新聞曝光後，許多網友也紛紛留言祝福，「這是我見過最美的婚紗照」、「善良的人始終擁有正能量的燈火」、「愛出者愛返，福往者福來」、「願善良的人被世界溫柔相待」、「人間至善至美」。

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(中時新聞網)